Las Flores

Bomberos Voluntarios controlan incendio en Ruta N°3 km 186

Esta mañana, los bomberos voluntarios actuaron rápidamente para controlar un incendio de basura, pastos y malezas en la Ruta N°3, kilómetro 186.
hace 1 día

Esta mañana, a las 09:49 horas, se recibió un llamado que alertaba sobre un incendio de basura, pastos y malezas en la Ruta Nacional N°3, específicamente en el kilómetro 186. De inmediato, la guardia de los Bomberos Voluntarios se movilizó hacia el lugar para controlar la situación.

En el operativo trabajaron el Móvil N°31 y el Móvil N°25, bajo la supervisión del Segundo Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Ayudante Matías Pais. Gracias a la rápida intervención del personal, el fuego fue contenido y se evitaron mayores daños en la zona cercana a la ruta.

Este nuevo incendio deja en evidencia la importancia de la prevención y el cuidado del entorno para evitar incidentes que puedan poner en riesgo a la comunidad y la infraestructura vial. Desde el cuerpo de bomberos voluntarios recordaron la necesidad de mantener limpios los espacios y evitar la acumulación de basura y malezas cerca de las rutas y caminos.

