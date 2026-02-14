Choque por alcance en Ruta 205, a la altura de Roque Pérez: dos heridos leves y pasajeros de una combi fueron trasbordados

Un choque por alcance entre una combi de la empresa BB Viajes y una camioneta Chevrolet S10 se produjo este lunes en el kilómetro 154 de la Ruta Nacional 205, en jurisdicción de la ciudad de Roque Pérez.

Como consecuencia del impacto, dos personas fueron trasladadas al Hospital de Roque Pérez con golpes leves, sin que se registraran heridas de gravedad, según informaron fuentes que trabajaron en el lugar.

En tanto, los pasajeros que viajaban en la combi están siendo trasbordados a otra unidad para poder continuar su trayecto con normalidad.

En el operativo intervinieron efectivos de los Bomberos Voluntarios de Roque Pérez y personal sanitario, mientras que la circulación vehicular en la zona se mantiene sin interrupciones.