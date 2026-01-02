Connect with us
Las Flores: Destrucción total de vehículo tras incendio sobre Ruta 91

hace 4 minutos

Siendo las 23:38 horas de este jueves 1° de enero, los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad fueron alertados mediante sirena pública por el incendio de un automóvil ocurrido sobre Ruta Provincial N° 91.

De manera inmediata, una dotación se dirigió al lugar del siniestro y trabajó intensamente para controlar el foco ígneo. Pese al rápido y eficaz accionar de los servidores públicos, las llamas avanzaron con gran intensidad y consumieron por completo el rodado.

Afortunadamente, y a pesar de la magnitud del incendio, no se registraron personas heridas, limitándose los daños a pérdidas materiales.
Las causas que originaron el siniestro serán materia de investigación.

