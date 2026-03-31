Dolores
Intendentes de la Quinta Sección advierten por la caída de la coparticipación y su impacto en los municipios
Jefes comunales del denominado “Grupo de los Doce” manifestaron su preocupación por la disminución de recursos que reciben los municipios y respaldaron el reclamo del gobernador Axel Kicillof ante el gobierno nacional que encabeza Javier Milei, al señalar que la situación pone en riesgo la prestación de servicios esenciales.
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Los intendentes que conformamos el “Grupo de los Doce” de la Quinta Sección Electoral queremos expresar nuestra preocupación por la situación económica que atraviesan nuestros municipios, como consecuencia de la caída en los recursos que recibimos por coparticipación.
En este contexto, acompañamos los reclamos que viene llevando adelante el gobernador Axel Kicillof ante el gobierno nacional, con el objetivo de sostener los recursos que le corresponden a la provincia y garantizar su correcta distribución hacia los municipios.
Las decisiones adoptadas a nivel nacional han impactado de manera significativa en las finanzas provinciales, reduciendo los fondos disponibles y modificando el esquema de transferencias hacia las provincias.
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Esto, a su vez, repercute directamente en los municipios, que dependen en gran medida de estos recursos para su funcionamiento. La menor disponibilidad de fondos obliga a las administraciones locales a reorganizar sus gastos y redefinir prioridades, en un contexto donde las demandas sociales continúan en aumento.
Esta tendencia no es nueva. Desde 2025 se viene registrando una caída sostenida en los ingresos, que se ha profundizado en los últimos meses, afectando la capacidad de los municipios para sostener servicios esenciales como la salud pública, el mantenimiento urbano, los servicios básicos y las políticas de acompañamiento a la comunidad.
Frente a este escenario, los gobiernos locales hacemos un esfuerzo permanente para garantizar la continuidad de estos servicios. Sin embargo, la persistencia de esta situación pone en riesgo su alcance y calidad, impactando directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos.
Por eso, consideramos necesario que el gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, revise las medidas adoptadas y restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades.
Participaron: Juan Pablo García, Dolores; Javier Gastón, Chascomús; Juan de Jesús, La Costa; Carlos Rocha, General Guido; Héctor Olivera, Tordillo; Walter Wischnivetzky, Mar Chiquita; Gustavo Barrera, Villa Gesell; Fabián Blanstein, Las Flores; Sebastián Ianantuony, General Alvarado; Juan Manuel Álvarez, General Paz; Sebastián Walker, Pila y Francisco Echarren, Castelli
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