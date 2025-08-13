Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Con la presencia de Kreplak, inauguran el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud "Dr. Héctor Muñiz"

Las Flores

Con la presencia de Kreplak, inauguran el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Héctor Muñiz”

hace 49 minutos

Este jueves 14 de agosto, se llevará a cabo la inauguración oficial del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. Héctor Muñiz”, con la presencia del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

El acto, al que se invita a participar a toda la comunidad, comenzará a las 10 horas en las instalaciones del nuevo CAPS, ubicado en Avenida 17 de Octubre y Pasteur.

La apertura de este centro constituye un importante avance en la mejora de la atención sanitaria local, ampliando el acceso a servicios de salud de calidad para vecinos y vecinas del barrio y zonas cercanas.

