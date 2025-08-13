Las Flores
Con la presencia de Kreplak, inauguran el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Héctor Muñiz”
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Este jueves 14 de agosto, se llevará a cabo la inauguración oficial del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. Héctor Muñiz”, con la presencia del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.
El acto, al que se invita a participar a toda la comunidad, comenzará a las 10 horas en las instalaciones del nuevo CAPS, ubicado en Avenida 17 de Octubre y Pasteur.
La apertura de este centro constituye un importante avance en la mejora de la atención sanitaria local, ampliando el acceso a servicios de salud de calidad para vecinos y vecinas del barrio y zonas cercanas.
Policía Comunal y GAD realizaron allanamiento por narcomenudeo, secuestro de cocaína y marihuana, un aprehendido
Trasladaron al productor agropecuario florense a la Unidad N° 2 de Sierra Chica acusado por abuso sexual agravado
Colisión contra animal vacuno en Ruta Provincial 30, a la altura de El Gualicho: solo daños materiales
Tragedia en la ciudad: joven motociclista murió tras un brutal choque contra un automóvil en Av. Sarmiento y Alem
Una motociclista resultó herida tras colisión con automóvil en Av. San Martín y 9 de Julio
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras