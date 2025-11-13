Connect with us
Las Flores

“Llévalo, léelo y devolvelo”: los alumnos del Jardín 901 impulsan una biblioteca al paso para toda la comunidad

La docente Romina Cardarelli contó en Urbana FM 92.7 que el proyecto busca fomentar la lectura y la responsabilidad comunitaria.
hace 3 horas

En una hermosa experiencia educativa, la docente Romina Cardarelli del Jardín de Infantes N°901 visitó junto a sus alumnos los estudios de Urbana FM 92.7, donde conversó con Laura Lopardo en el programa Mucho Más sobre un proyecto que invita a toda la comunidad a compartir el placer de la lectura: la Biblioteca al Paso.

El espacio, instalado en la vereda del jardín, propone un intercambio libre de libros bajo una consigna sencilla pero fundamental: “Llévalo, léelo y devolvelo.”


Romina explicó que la idea surgió dentro del aula como una forma de acercar la lectura a los vecinos y fomentar la responsabilidad colectiva: “Queremos que se conozca nuestro proyecto, que la gente se anime a acercarse, a buscar un libro, pero sobre todo que comprendan la importancia de devolverlo para que otros también puedan disfrutarlo.”

La iniciativa no solo promueve el amor por los libros desde la infancia, sino que también refuerza valores como la confianza, el cuidado y el compromiso social, pilares que el equipo docente del Jardín 901 trabaja a diario con sus alumnos.

Desde Grupo Noticias celebramos este tipo de propuestas que nacen en nuestras instituciones educativas y que ayudan a construir una comunidad más participativa, lectora y solidaria.

