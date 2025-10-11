Alumnos de Villa Ventana visitaron la biblioteca municipal «Dr. Pablo Minellono»

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Un grupo de alumnos de la Escuela de Educación Agraria Nº1 «María Stella Ricciardi de Fiore», junto con una delegación del CEPT de Villa Ventana, realizaron un recorrido histórico-literario por la ciudad de Las Flores.

Estuvieron acompañados por los docentes de literatura de ambas instituciones y por el coordinador del Concurso Nacional de Cuento y Poesía Adolfo Bioy Casares, Dr. Axel Díaz Maimone.

Luego visitaron la Biblioteca Pública Municipal «Dr. Pablo Minellono» donde fueron recibidos por la secretaria de Educación, Silveria Giménez, quien les dio la bienvenida y remarcó la importancia de la lectura y el valor de conocer el pasado de los escritores que formaron parte de la historia de nuestra ciudad.

A continuación, Axel Díaz Maimone conversó con ellos acerca de Pardo y la literatura; y Jorge Orellana, que trabajó en Rincón Viejo en su juventud, habló de los Bioy y compartió con los alumnos sus vivencias y anécdotas.

Para finalizar se hizo entrega de un presente para la biblioteca de la Escuela de Villa Ventana: los libros del Dr. Bioy, la obra poética de Hugo Ianivelli y algunos ejemplares de obras ganadoras del Concurso Bioy Casares.

En la Biblioteca, alumnos y docentes pudieron observar una serie de fotografías de Silvina Ocampo, Adolfo Casares y Jorge Luis Borges en el entorno de la estancia Rincón Viejo. Asimismo, tuvieron la posibilidad de ver primeras ediciones de las obras de Bioy y de Silvina relacionadas con la zona rural de Las Flores.