Las Flores
Alumnos de Villa Ventana visitaron la biblioteca municipal «Dr. Pablo Minellono»
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Un grupo de alumnos de la Escuela de Educación Agraria Nº1 «María Stella Ricciardi de Fiore», junto con una delegación del CEPT de Villa Ventana, realizaron un recorrido histórico-literario por la ciudad de Las Flores.
Estuvieron acompañados por los docentes de literatura de ambas instituciones y por el coordinador del Concurso Nacional de Cuento y Poesía Adolfo Bioy Casares, Dr. Axel Díaz Maimone.
Luego visitaron la Biblioteca Pública Municipal «Dr. Pablo Minellono» donde fueron recibidos por la secretaria de Educación, Silveria Giménez, quien les dio la bienvenida y remarcó la importancia de la lectura y el valor de conocer el pasado de los escritores que formaron parte de la historia de nuestra ciudad.
Del 10 al 12 de octubre se realizará la segunda fecha del 11º Encuentro de Coros en Las Flores
A continuación, Axel Díaz Maimone conversó con ellos acerca de Pardo y la literatura; y Jorge Orellana, que trabajó en Rincón Viejo en su juventud, habló de los Bioy y compartió con los alumnos sus vivencias y anécdotas.
Para finalizar se hizo entrega de un presente para la biblioteca de la Escuela de Villa Ventana: los libros del Dr. Bioy, la obra poética de Hugo Ianivelli y algunos ejemplares de obras ganadoras del Concurso Bioy Casares.
En la Biblioteca, alumnos y docentes pudieron observar una serie de fotografías de Silvina Ocampo, Adolfo Casares y Jorge Luis Borges en el entorno de la estancia Rincón Viejo. Asimismo, tuvieron la posibilidad de ver primeras ediciones de las obras de Bioy y de Silvina relacionadas con la zona rural de Las Flores.
Doble alerta amarilla para Las Flores por tormentas para este sábado a la noche y domingo a la noche
Pergamino: una explosión en una feria escolar dejó una menor grave y varios heridos
Tres Arroyos llora la pérdida de dos gigantes: Anselmo y Mustad cierran y dejan 210 familias a la deriva
San Miguel del Monte: Murió un turista en la laguna luego de que se le diera vuelta el bote
Alumnos de Villa Ventana visitaron la biblioteca municipal «Dr. Pablo Minellono»
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras