Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Alumnos de Villa Ventana visitaron la biblioteca municipal «Dr. Pablo Minellono»

Las Flores

Alumnos de Villa Ventana visitaron la biblioteca municipal «Dr. Pablo Minellono»

Foto del avatar

Publicado

hace 6 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Un grupo de alumnos de la Escuela de Educación Agraria Nº1 «María Stella Ricciardi de Fiore», junto con una delegación del CEPT de Villa Ventana, realizaron un recorrido histórico-literario por la ciudad de Las Flores.

Estuvieron acompañados por los docentes de literatura de ambas instituciones y por el coordinador del Concurso Nacional de Cuento y Poesía Adolfo Bioy Casares, Dr. Axel Díaz Maimone.

Luego visitaron la Biblioteca Pública Municipal «Dr. Pablo Minellono» donde fueron recibidos por la secretaria de Educación, Silveria Giménez, quien les dio la bienvenida y remarcó la importancia de la lectura y el valor de conocer el pasado de los escritores que formaron parte de la historia de nuestra ciudad.

Te puede interesar:

Del 10 al 12 de octubre se realizará la segunda fecha del 11º Encuentro de Coros en Las Flores

A continuación, Axel Díaz Maimone conversó con ellos acerca de Pardo y la literatura; y Jorge Orellana, que trabajó en Rincón Viejo en su juventud, habló de los Bioy y compartió con los alumnos sus vivencias y anécdotas.

Para finalizar se hizo entrega de un presente para la biblioteca de la Escuela de Villa Ventana: los libros del Dr. Bioy, la obra poética de Hugo Ianivelli y algunos ejemplares de obras ganadoras del Concurso Bioy Casares.

En la Biblioteca, alumnos y docentes pudieron observar una serie de fotografías de Silvina Ocampo, Adolfo Casares y Jorge Luis Borges en el entorno de la estancia Rincón Viejo. Asimismo, tuvieron la posibilidad de ver primeras ediciones de las obras de Bioy y de Silvina relacionadas con la zona rural de Las Flores.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia