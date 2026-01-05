Las Flores
VTV móvil en Las Flores: Del 5 de Enero al 13 de Febrero en Parque Plaza Montero
La Verificación Técnica Vehicular llega a Las Flores con planta móvil del 5 de enero al 13 de febrero. Sacá tu turno y asegurá tu viaje bajo normativa anual.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La VTV móvil estará operando en nuestra ciudad desde el 5 de enero hasta el 13 de febrero, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de realizar la Verificación Técnica Vehicular de manera cómoda y cercana. La planta móvil funcionará de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas, y estará ubicada en el Parque Plaza Montero, predio de la laguna de Las Flores.
¿Cómo sacar turno? Podés reservar tu lugar desde la página oficial www.vtv.gba.gob.ar o a través del WhatsApp 2215566946. Es importante destacar que la planta móvil atiende preferentemente con turnos, aunque si no tenés turno podés acercarte a consultar disponibilidad o esperar sin compromiso.
Una novedad importante es que la verificación en esta planta es anual, no se realiza según la terminación de la patente como en otras modalidades, facilitando así el trámite para todos los vehículos.
Desde mediados de enero la VTV aumentará un 22%: los nuevos valores
¿Quiénes pueden hacer la VTV aquí? La planta movil verifica únicamente vehículos con un peso máximo de hasta 2.500 kilogramos. También es importante aclarar ciertos aspectos técnicos para evitar errores al sacar turno, como la correcta indicación de ejes, peso y el tipo de tracción para vehículos 4×4. En caso de dudas sobre el pesaje o la longitud del vehículo, se recomienda acercarse directamente a la planta para recibir asesoramiento.
Formas de pago y beneficios
Podés abonar la verificación en efectivo, con tarjeta de débito o crédito. Además, hay descuentos especiales: jubilados que cobran hasta dos mínimas tienen un 50% de descuento y las personas con discapacidad pueden realizar la VTV sin costo, presentando la documentación correspondiente.
Este servicio es clave para que los vecinos de Las Flores puedan salir tranquilos a la ruta, cumpliendo con las normativas vigentes y asegurando la seguridad de sus vehículos.
No pierdas esta oportunidad de realizar tu VTV cerca de casa. Recordá sacar tu turno con anticipación y consultar ante cualquier duda al teléfono de la planta móvil.
Alberto Gelené fue convocado por la Provincia y asumiría un nuevo cargo en el Ministerio de Infraestructura
Este martes 6 de enero los Reyes Magos recorrerán la ciudad: conocé horarios y lugares
VTV móvil en Las Flores: Del 5 de Enero al 13 de Febrero en Parque Plaza Montero
Oficializan la fecha de inicio de clases y el de las vacaciones en la provincia
Las Flores: temperaturas en ascenso al inicio de la semana y descenso hacia el fin de semana
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras