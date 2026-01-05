VTV móvil en Las Flores: Del 5 de Enero al 13 de Febrero en Parque Plaza Montero

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La VTV móvil estará operando en nuestra ciudad desde el 5 de enero hasta el 13 de febrero, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de realizar la Verificación Técnica Vehicular de manera cómoda y cercana. La planta móvil funcionará de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas, y estará ubicada en el Parque Plaza Montero, predio de la laguna de Las Flores.

¿Cómo sacar turno? Podés reservar tu lugar desde la página oficial www.vtv.gba.gob.ar o a través del WhatsApp 2215566946. Es importante destacar que la planta móvil atiende preferentemente con turnos, aunque si no tenés turno podés acercarte a consultar disponibilidad o esperar sin compromiso.

Una novedad importante es que la verificación en esta planta es anual, no se realiza según la terminación de la patente como en otras modalidades, facilitando así el trámite para todos los vehículos.

¿Quiénes pueden hacer la VTV aquí? La planta movil verifica únicamente vehículos con un peso máximo de hasta 2.500 kilogramos. También es importante aclarar ciertos aspectos técnicos para evitar errores al sacar turno, como la correcta indicación de ejes, peso y el tipo de tracción para vehículos 4×4. En caso de dudas sobre el pesaje o la longitud del vehículo, se recomienda acercarse directamente a la planta para recibir asesoramiento.

Formas de pago y beneficios



Podés abonar la verificación en efectivo, con tarjeta de débito o crédito. Además, hay descuentos especiales: jubilados que cobran hasta dos mínimas tienen un 50% de descuento y las personas con discapacidad pueden realizar la VTV sin costo, presentando la documentación correspondiente.

Este servicio es clave para que los vecinos de Las Flores puedan salir tranquilos a la ruta, cumpliendo con las normativas vigentes y asegurando la seguridad de sus vehículos.

No pierdas esta oportunidad de realizar tu VTV cerca de casa. Recordá sacar tu turno con anticipación y consultar ante cualquier duda al teléfono de la planta móvil.