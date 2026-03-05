Las Flores
Casa Sampietro ofrece en Las Flores su nueva tarjeta VISA internacional con beneficios exclusivos
Casa Sampietro suma una nueva herramienta de crédito y fidelización con el lanzamiento de su Tarjeta Visa Internacional, que permitirá a sus clientes comprar en comercios de todo el mundo y acceder a beneficios como financiación del resumen en cuotas, préstamos personales y extracciones de efectivo en cajeros Banelco y Link, además de la posibilidad de solicitar adicionales desde los 15 años.
Quienes buscan una herramienta práctica y segura para realizar compras en el país y en el exterior ya pueden acceder en Las Flores a una nueva alternativa financiera: la tarjeta VISA internacional ofrecida por Casa Sampietro.
La tarjeta puede solicitarse de manera simple acercándose a cualquiera de las sucursales de la empresa. Se trata de una VISA internacional que permite comprar en un pago o en cuotas en cualquier comercio, tanto de forma presencial como online, y utilizarla en Argentina y en el exterior.
Entre sus ventajas, los usuarios podrán acceder a beneficios exclusivos dentro de Casa Sampietro, como promociones y cuotas sin interés para la compra de distintos productos.
La tecnología se une a la tradición: cómo las herramientas digitales están reinventando el día de partido
Además, toda la gestión de la tarjeta puede realizarse de manera digital a través de la aplicación Click+. Desde allí, los clientes pueden consultar consumos, descargar el resumen mensual, controlar movimientos y pagar el saldo de forma rápida y sencilla.
El respaldo de Visa, una de las marcas de tarjetas más utilizadas a nivel mundial, permite que los usuarios cuenten con una herramienta confiable para sus compras y operaciones diarias. Según la compañía, la tarjeta está pensada para brindar mayor comodidad, flexibilidad y acceso al crédito a los clientes.
Quienes deseen obtenerla pueden acercarse a las sucursales de Casa Sampietro y realizar el trámite de solicitud de manera rápida, comenzando a disfrutar de los beneficios de una tarjeta internacional.
