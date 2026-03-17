Odontología integral en Las Flores: atención especializada para niños

La odontóloga María Sofía Lepetiche, matrícula provincial 80586, ofrece en Las Flores un servicio completo de odontología integral, con especial énfasis en la atención de niños.

Con una amplia experiencia en el cuidado de la salud bucal, brinda tratamientos generales, además de especialidades como ortopedia y ortodoncia, tanto para niños como para adultos.

Entre las opciones disponibles se encuentran brackets metálicos, estéticos y alineadores invisibles, adaptándose a las necesidades de cada paciente y priorizando siempre la comodidad y los mejores resultados.

La atención se realiza en Pueblos Originarios 490, en el Sindicato de Luz y Fuerza, en la ciudad de Las Flores, con cobertura de todas las obras sociales.

Para consultas o turnos, comunicarse por WhatsApp al 2281-505738. Una propuesta profesional y cercana para cuidar la sonrisa de toda la familia.