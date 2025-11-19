El Club de Pesca organiza una nueva edición del Concurso Infantil: un clásico que sigue creciendo

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Esta mañana, integrantes del Club de Pesca de Las Flores visitaron los estudios de Urbana FM 92.7 y dialogaron con Julio González en Cañú a la Mañana sobre una nueva edición del ya tradicional Concurso de Pesca Infantil, un evento que nació hace cuatro años y que hoy es uno de los encuentros más esperados por las familias florenses.



La propuesta surgió con un objetivo simple y noble: acercar a los chicos y sus familias al mundo de la pesca deportiva, promover el contacto con la naturaleza y enseñar prácticas responsables, todo de manera totalmente gratuita. Con el paso del tiempo, la convocatoria creció de manera sorprendente. Este año, incluso antes de su realización, ya hay más de 45 niños inscriptos.

Un concurso pensado para aprender, jugar y cuidar el ambiente

El evento está dirigido a niñas y niños de 3 a 13 años, quienes deben asistir acompañados por un adulto responsable. Desde el Club destacaron que, además de la diversión, buscan transmitir valores como el cuidado del ambiente, el respeto por las especies y la importancia de la limpieza de los espacios naturales.

La competencia se realiza bajo la modalidad pesca con devolución, con el objetivo de concientizar desde edades tempranas sobre la preservación de la fauna. Los chicos deben llevar un balde con agua para mantener vivos los dientudos durante la jornada; luego, un equipo del club registra las capturas y devuelve cada pez a su hábitat.

“Los chicos entienden mucho más rápido que los adultos lo importante que es cuidar el lugar y las especies”, remarcaron.

Inscripción abierta y premios para todos

El concurso se realizará el domingo 30 de noviembre a las 11 horas, y quienes deseen pueden preinscribirse enviando un WhatsApp al 2244 51-0140, indicando nombre del niño, edad y datos del adulto responsable. También podrán inscribirse en el lugar el mismo día.

Como todos los años, habrá premios y sorteos, gracias a aportes voluntarios de vecinos, comercios y pescadores que acercan regalos o bolsas de caramelos para la ocasión. “Todo lo que llega se pone sobre la mesa y vuelve a los chicos. Es una fiesta familiar”, destacaron.

Los florenses también competirán en el Long Casting sudamericano

Además del concurso infantil, el Club de Pesca adelantó que competirán en el Abierto Sudamericano de Long Casting, que se realizará el 5, 6 y 7 de diciembre en Mar del Plata. Participarán competidores de Perú, Chile, Uruguay, Brasil, e incluso campeones del mundo. Desde Las Flores, Mariano representará al club en esta disciplina, que consiste en lanzar una plomada en campo abierto midiendo distancia.

Una jornada para disfrutar en familia

Desde el Club de Pesca invitan a toda la comunidad a sumarse, participar o colaborar: Domingo 30 de noviembre – 11:00 hs. Zona de pesca — Las Flores. Inscripción y consultas: 2244 51-0140. Instagram: clubdepescaLF. Facebook: Club de Pesca

Una actividad que ya es parte del calendario florense, que crece año a año y que sigue consolidándose como un espacio de encuentro, aprendizaje y naturaleza para los más chicos. ¡Todos al concurso!