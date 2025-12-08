Mar del Plata
Mariano Duarte, campeón sudamericano en longcasting en Mar del Plata
El florense Mariano Duarte se coronó campeón sudamericano en la categoría 3ra durante el Abierto Sudamericano de Longcasting, disputado en Mar del Plata del 5 al 7 de diciembre.
Mariano Duarte, destacado deportista de nuestra ciudad, logró consagrarse campeón sudamericano en la categoría 3ra del Abierto Sudamericano de Longcasting que se llevó a cabo los días 5, 6 y 7 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata.
El torneo congregó a los mejores competidores de la región, quienes demostraron su destreza y precisión en esta exigente disciplina de pesca deportiva. Duarte se destacó por su habilidad y constancia, logrando superar a numerosos competidores y quedándose con el título.
Este logro representa un gran orgullo para la comunidad de Las Flores, que celebra el talento y esfuerzo de uno de sus representantes en el escenario deportivo internacional. Además, resalta la importancia de fomentar y apoyar actividades que combinan técnica, concentración y pasión por la naturaleza.
El Club de Pesca organiza una nueva edición del Concurso Infantil: un clásico que sigue creciendo
Mariano Duarte expresó su gratitud hacia quienes lo acompañaron en esta etapa y manifestó su compromiso de seguir entrenando para futuras competencias, llevando el nombre de Las Flores a lo más alto del podio sudamericano.
