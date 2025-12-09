Gran participación en el 4° Concurso Infantil de Pesca en la Laguna del Difunto Manuel

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Club de Pesca Deportiva Las Flores informó que este lunes 8 de diciembre se desarrolló con gran éxito la cuarta edición del Concurso Infantil de Pesca en la Laguna del Difunto Manuel, un evento que ya se convirtió en un clásico para las familias florenses.

Un total de 120 chicos y chicas de entre 3 y 13 años participaron de la propuesta, acompañados por sus familias en una jornada que combinó diversión, aprendizaje y un clima ideal para disfrutar al aire libre.

Tras dos horas y media de competencia, se dieron a conocer los resultados oficiales:

1° puesto: Catalina Tarruella, con 73 capturas.

2° puesto: Jonas Fucila, con 39 piezas.

3° puesto: Noa Guaini, con 31 capturas.

Como en cada edición, todas las piezas fueron devueltas al agua, reforzando el compromiso del club con el cuidado del ambiente y la preservación de las especies.

La jornada tuvo un momento especial con la presencia de Mariano Duarte, reciente campeón sudamericano de longcasting, quien compartió su experiencia deportiva, mostró su medalla y el equipo utilizado durante la competencia, generando gran entusiasmo entre los niños.

Para el cierre, se entregaron diplomas, golosinas para todos los participantes y se realizaron sorteos, poniendo un broche de oro a una tarde llena de sonrisas.