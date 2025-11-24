Las Flores
Comenzó la última semana de noviembre con altas temperaturas y posibles alertas meteorológicas hacia el fin de semana
La última semana de noviembre llegó con pleno calor en la ciudad y la región. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan jornadas con temperaturas elevadas que marcarán el pulso de los próximos días.
Para este lunes, la temperatura máxima alcanzará los 27 grados, mientras que el martes el termómetro continuará en ascenso hasta llegar a los 30 grados. Sin embargo, el día más caluroso será el miércoles, cuando se prevé una máxima que podría trepar hasta los 33 grados, en lo que será uno de los picos de calor más altos del mes.
Hacia el final de la semana, las condiciones climáticas podrían cambiar. El tiempo comenzará a inestabilizarse y no se descarta que el SMN emita nuevamente algún tipo de alerta meteorológica por tormentas o precipitaciones intensas. En conclusión, se viene una semana con mucho calor, ideal para disfrutar al aire libre, aunque sin dejar de prestar atención a los posibles avisos oficiales por el cambio de condiciones hacia el fin de semana.
