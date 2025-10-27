El Municipio dispuso un aumento en el sueldo básico y una bonificación remunerativa

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Ejecutivo Municipal determinó un incremento del 5% en el Sueldo Básico y una suma fija remunerativa de $20.000, que se aplicará a los haberes de este mes.

Según se informó oficialmente, el aumento será percibido este mismo viernes, junto con el cobro del sueldo correspondiente, beneficiando a todo el personal municipal.

Esta medida forma parte de la política de actualización salarial impulsada por el Ejecutivo local, con el objetivo de acompañar la evolución económica y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.