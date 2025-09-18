Connect with us
El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Las Flores y la región

Las Flores

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que afectará a la región durante la mañana y la tarde del próximo sábado 20 de septiembre.

De acuerdo al parte oficial, se prevé la ocurrencia de tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El fenómeno estará acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y la posible caída de granizo.

Asimismo, el SMN informó que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse acumulados superiores.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales, evitar circular en zonas anegadas, retirar objetos que puedan volarse y tomar los recaudos necesarios para minimizar riesgos.

