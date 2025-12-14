Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Los Bomberos Voluntarios de Las Flores presentaron nuevos autobombas

Las Flores

Los Bomberos Voluntarios de Las Flores presentaron nuevos autobombas

El sábado 14, los Bomberos Voluntarios de Las Flores mostraron los móviles 31 y 32, fortaleciendo su compromiso con la comunidad.
Publicado

hace 4 minutos

En el día de ayer, sábado 14, los Bomberos Voluntarios de Las Flores presentaron ante la comunidad los nuevos móviles 31 y 32, unidades que se suman a la flota con el objetivo de mejorar el servicio y la respuesta ante emergencias.

Durante el acto, los integrantes del cuerpo destacaron sentirse «emocionados, más que felices de recibir nuestros nuevos autobombas». Esta incorporación representa un avance significativo para la institución, que continúa su crecimiento para brindar una atención más rápida y eficiente a los vecinos de Las Flores.

Los nuevos vehículos permitirán una mejor respuesta ante incendios y otras situaciones de emergencia, reforzando la labor de protección y servicio que los bomberos voluntarios realizan día a día. Además, en su discurso, expresaron su agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible este momento, destacando el compromiso comunitario.

Con estos móviles incorporados, los Bomberos Voluntarios de Las Flores están listos para seguir protegiendo y sirviendo con orgullo a la ciudad y la región, reafirmando su vocación de cuidado y dedicación hacia todos los habitantes.

Temas:
Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

