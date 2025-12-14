Las Flores
Los Bomberos Voluntarios de Las Flores presentaron nuevos autobombas
El sábado 14, los Bomberos Voluntarios de Las Flores mostraron los móviles 31 y 32, fortaleciendo su compromiso con la comunidad.
En el día de ayer, sábado 14, los Bomberos Voluntarios de Las Flores presentaron ante la comunidad los nuevos móviles 31 y 32, unidades que se suman a la flota con el objetivo de mejorar el servicio y la respuesta ante emergencias.
Durante el acto, los integrantes del cuerpo destacaron sentirse «emocionados, más que felices de recibir nuestros nuevos autobombas». Esta incorporación representa un avance significativo para la institución, que continúa su crecimiento para brindar una atención más rápida y eficiente a los vecinos de Las Flores.
Los nuevos vehículos permitirán una mejor respuesta ante incendios y otras situaciones de emergencia, reforzando la labor de protección y servicio que los bomberos voluntarios realizan día a día. Además, en su discurso, expresaron su agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible este momento, destacando el compromiso comunitario.
Bomberos Voluntarios sofocaron incendio en una vivienda de Las Flores
Con estos móviles incorporados, los Bomberos Voluntarios de Las Flores están listos para seguir protegiendo y sirviendo con orgullo a la ciudad y la región, reafirmando su vocación de cuidado y dedicación hacia todos los habitantes.
Tres personas heridas tras un despiste y vuelco en Ruta 30
Alerta de alto riesgo de incendios rurales en catorce municipios bonaerenses
Argentina se consagra campeón de la America Padel Cup con Fiorella Propato
La Policía Bonaerense cumple 204 años
