Azul
Realizaron en Azul la última manifestación del año por la Autovía en Ruta 3
Este domingo, en la rotonda del Cristo, los vecinos autoconvocados realizaron la última manifestación del año para exigir obras en la Ruta Nacional Nº 3.
La última manifestación del año de los vecinos autoconvocados de Azul tuvo lugar este domingo alrededor de las 9:30 en la rotonda del Cristo, punto de ingreso a la ciudad por la Ruta Nacional Nº 3. La convocatoria reunió a ciudadanos comprometidos con la seguridad vial y la mejora de la infraestructura de esta importante vía de comunicación.
Durante la manifestación, los participantes hicieron énfasis en la necesidad urgente de construir una autovía que permita un tránsito más seguro y eficiente. Además, reclamaron un adecuado mantenimiento del trazado actual, que se ha visto afectado por el tiempo y el uso continuo. Los vecinos señalaron que el estado actual de la ruta representa un riesgo permanente para quienes circulan a diario por la zona.
Este reclamo colectivo busca llamar la atención de las autoridades provinciales y nacionales sobre la importancia de intervenir en la Ruta Nacional Nº 3, una arteria vital para Azul y la región. La esperanza de los vecinos es que estos pedidos sean escuchados y se implementen acciones concretas en el corto plazo para garantizar mayor seguridad y desarrollo vial.
Nueva tragedia en el km 183 de Ruta 3: un camionero murió tras un violento impacto
Con esta manifestación, los autoconvocados cierran un año de insistentes pedidos y movilizaciones, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de toda la comunidad.
El guerrero Ciro comenzó a mostrar signos alentadores en su recuperación
Este miércoles se realizará en el Teatro Español el acto protocolar por el 204° aniversario de la Policía Bonaerense
Danza, flamenco, batería y arte: emotivo cierre de año en la Dirección Municipal de Cultura
Dólar: el Banco Central anunció que las bandas cambiarias se ajustará por inflación desde 2026
