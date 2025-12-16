Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Realizaron en Azul la última manifestación del año por la Autovía en Ruta 3

Azul

Realizaron en Azul la última manifestación del año por la Autovía en Ruta 3

Este domingo, en la rotonda del Cristo, los vecinos autoconvocados realizaron la última manifestación del año para exigir obras en la Ruta Nacional Nº 3.
Foto del avatar

Publicado

hace 3 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La última manifestación del año de los vecinos autoconvocados de Azul tuvo lugar este domingo alrededor de las 9:30 en la rotonda del Cristo, punto de ingreso a la ciudad por la Ruta Nacional Nº 3. La convocatoria reunió a ciudadanos comprometidos con la seguridad vial y la mejora de la infraestructura de esta importante vía de comunicación.

Durante la manifestación, los participantes hicieron énfasis en la necesidad urgente de construir una autovía que permita un tránsito más seguro y eficiente. Además, reclamaron un adecuado mantenimiento del trazado actual, que se ha visto afectado por el tiempo y el uso continuo. Los vecinos señalaron que el estado actual de la ruta representa un riesgo permanente para quienes circulan a diario por la zona.

Este reclamo colectivo busca llamar la atención de las autoridades provinciales y nacionales sobre la importancia de intervenir en la Ruta Nacional Nº 3, una arteria vital para Azul y la región. La esperanza de los vecinos es que estos pedidos sean escuchados y se implementen acciones concretas en el corto plazo para garantizar mayor seguridad y desarrollo vial.

Te puede interesar:

Nueva tragedia en el km 183 de Ruta 3: un camionero murió tras un violento impacto

Con esta manifestación, los autoconvocados cierran un año de insistentes pedidos y movilizaciones, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de toda la comunidad.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.