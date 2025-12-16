Realizaron en Azul la última manifestación del año por la Autovía en Ruta 3

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La última manifestación del año de los vecinos autoconvocados de Azul tuvo lugar este domingo alrededor de las 9:30 en la rotonda del Cristo, punto de ingreso a la ciudad por la Ruta Nacional Nº 3. La convocatoria reunió a ciudadanos comprometidos con la seguridad vial y la mejora de la infraestructura de esta importante vía de comunicación.

Durante la manifestación, los participantes hicieron énfasis en la necesidad urgente de construir una autovía que permita un tránsito más seguro y eficiente. Además, reclamaron un adecuado mantenimiento del trazado actual, que se ha visto afectado por el tiempo y el uso continuo. Los vecinos señalaron que el estado actual de la ruta representa un riesgo permanente para quienes circulan a diario por la zona.

Este reclamo colectivo busca llamar la atención de las autoridades provinciales y nacionales sobre la importancia de intervenir en la Ruta Nacional Nº 3, una arteria vital para Azul y la región. La esperanza de los vecinos es que estos pedidos sean escuchados y se implementen acciones concretas en el corto plazo para garantizar mayor seguridad y desarrollo vial.

Con esta manifestación, los autoconvocados cierran un año de insistentes pedidos y movilizaciones, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de toda la comunidad.