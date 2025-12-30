Las Flores
El Concejo Deliberante de Las Flores aprobó por mayoría el presupuesto 2026
En la sesión extraordinaria realizada anoche, el Concejo Deliberante de Las Flores aprobó por mayoría el despacho del bloque oficialista correspondiente al presupuesto 2026, que asciende a poco más de 26 mil millones de pesos.
Durante la votación, los bloques de La Libertad Avanza y Adelante Las Flores presentaron despachos por minoría, resultando en 7 votos a favor del bloque Todos x Las Flores, 4 de LLA y 3 de Adelante Las Flores.
Previo al tratamiento del presupuesto, los concejales aprobaron también la ordenanza impositiva, que obtuvo media sanción. Su aprobación final está programada para el próximo 8 de enero, en la sesión extraordinaria de mayores contribuyentes.
Desde el oficialismo destacaron que el presupuesto busca atender las necesidades de inversión y funcionamiento del municipio, mientras que los bloques de oposición hicieron hincapié en la importancia de analizar con detalle la asignación de recursos en áreas sensibles.
Con la aprobación de estas normas, el municipio avanza en la planificación financiera para el año entrante, estableciendo las bases para la ejecución de obras y servicios destinados a la comunidad.
