Las Flores obtuvo la Declaración de Emergencia y Desastre Agropecuario por los excesos hídricos

La Municipalidad de Las Flores, en virtud de los excesos hídricos y las inundaciones que afectan nuestro partido, gestionó la Declaración de Emergencia y Desastre Agropecuario ante el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia. La misma fue aprobada por el Decreto Provincial N° 2196/2025

El asesoramiento para los pedidos será canalizado a través de la Dirección de Desarrollo Agrario Local y la Comisión de Asuntos Agropecuarios, lo que permitirá la adhesión de cada uno de los productores que así lo requieran, recibiendo los beneficios previstos en la norma provincial, como así también quedando a disposición para otros acompañamientos desde el gobierno local a los productores que han sido perjudicados económicamente.

Para acceder a los beneficios correspondientes, los productores deberán:

1. Generar un usuario (persona física) de MI MDA, ingresando al sitio web oficial del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires: mi.mda.gba.gob.ar

2. Una vez creado el usuario, comunicarse vía WhatsApp al 2244 448030 (Dirección de Asuntos Agropecuarios) enviando su número de CUIT, con el fin de autorizar al usuario en el sistema.

3. Cargar la declaración jurada, solicitando el reconocimiento de la emergencia y/o desastre agropecuario, ingresando con el usuario creado en la página del MDA.

Ante dudas y/o consultas, comunicarse con la Dirección de Asuntos Agropecuarios: WhatsApp: 2244 448030, Email: asuntosagropecuarios@lasflores.gob.ar