Azul
Azul: Un vecino de 64 años falleció por una herida de arma de fuego
En la mañana de este domingo, un trágico hecho ocurrió en nuestra ciudad. Cerca de las 6:30 horas, personal policial acudió a un domicilio ubicado en calle Leyria 625, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de urgencia.
Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a Gustavo Antonio Ciappina, de 64 años, tendido en la vereda boca abajo, con una herida de arma de fuego en la sien derecha y un revólver a la altura de sus pies.
De inmediato, una ambulancia del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” trasladó al hombre con signos vitales. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, desde el nosocomio se confirmó posteriormente su fallecimiento.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, bajo la intervención de la UFI N°6, a cargo de la Dra. Serrano, del Departamento Judicial de Azul.
Las actuaciones quedaron caratuladas como “suicidio en grado de tentativa”, aunque luego fueron actualizadas tras el deceso de la víctima.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación difícil o de riesgo, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial al 135 (CABA y Gran Buenos Aires), al (011) 5275-1135, o al 0800-345-1435 desde cualquier punto del país.
