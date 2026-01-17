Connect with us
Noticias Las Flores

Tragedia en Azul: se le cayó un poste de luz en la cabeza y lo mató

El hombre de 55 años era empleado del Banco Provincia. Investigan los motivos del accidente.
Un hombre de 55 años, empleado del Banco Provincia, falleció el jueves de manera trágica en la localidad bonaerense de Azul luego que un poste de luz de madera se le cayera encima y golpeara su cabeza.

El hecho ocurrió en horas del mediodía cuando el hombre, identificado como Diego Hernán Bianchi, estaba en las afueras de un taller de chapa y pintura que está ubicado sobre la calle La Madrid de esa ciudad, según informó el diario El Tiempo de Azul.

Por causas que se investigan, el poste de luz de madera se cayó sobre su cuerpo e impactó en la cabeza. De acuerdo a lo informado por la Policía Científica de Azul, el deceso obedeció justamente a la lesión que presentaba en la cabeza a causa del golpe.

Si bien el hombre, padre de dos hijos, fue llevado de urgencia al Hospital Pintos ingresó sin vida.

El sumario penal que se inició por el trágico hecho quedó radicado en la UFI 13, la Fiscalía que en los tribunales de Azul está a cargo de Adrián Peiretti.

