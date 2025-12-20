Colisión por alcance entre dos camiones en Ruta Nacional 3: un herido grave

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de éste sábado 20 de diciembre en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 194, en jurisdicción de Las Flores, donde dos camiones protagonizaron una colisión por alcance.



Según la información oficial, el siniestro involucró a un camión Ford Cargo, dominio AC114GK, que arrastraba un acoplado marca Sola y Brusa, dominio AC077WV, el cual era conducido por Walter Horacio Cappeletti, domiciliado en la ciudad de La Plata, quien sufrió lesiones a establecer. En el vehículo viajaban además dos acompañantes: Facundo Salvatierra, quien resultó con lesiones graves, y otro acompañante que resultó ileso.

Por causas que aún se tratan de establecer, el camión fue embestido desde atrás por un camión Fiat Tector, dominio MNS758, conducido por Adolfo Rubén Medina, domiciliado en el partido de Adolfo Alsina, quien no sufrió lesiones.



Ambos rodados circulaban en sentido ascendente, es decir, desde Azul hacia Las Flores, y tras el impacto quedaron sobre la traza de la ruta, lo que obligó al corte total de la Ruta Nacional 3 durante un período. Posteriormente, el tránsito fue habilitado de manera asistida.

Al momento del hecho, la calzada se encontraba seca, con buena señalización, en un tramo recto de la ruta, con condiciones climáticas favorables, aunque era de noche. La causa aparente del accidente se encuentra en investigación.

Interviene en la causa el Destacamento Vial Las Flores, con la actuación de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Iparraguirre, en una causa caratulada como “Lesiones culposas – colisión por alcance”.