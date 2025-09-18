Las Flores
Principio de incendio de una cocina en una vivienda de Av. Avellaneda: rápida intervención de Bomberos Voluntarios
Pasadas las 13 horas de este jueves 18, la sirena pública convocó a los Bomberos Voluntarios de Las Flores debido a un incendio originado en la cocina de una vivienda ubicada en Av. Avellaneda al 670.
Según se informó, una pérdida de gas dentro del circuito de la cocina provocó el inicio del fuego. Al percibir la llama, los ocupantes de la vivienda cerraron la llave de la hornalla y se retiraron hacia el exterior hasta la llegada de los Bomberos.
El rápido accionar de los servidores públicos permitió controlar la situación de inmediato, evitando que las llamas se propagaran y ocasionaran mayores daños. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.
