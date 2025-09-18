Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Principio de incendio de una cocina en una vivienda de Av. Avellaneda: rápida intervención de Bomberos Voluntarios

Las Flores

Principio de incendio de una cocina en una vivienda de Av. Avellaneda: rápida intervención de Bomberos Voluntarios

Foto del avatar

Publicado

hace 20 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Pasadas las 13 horas de este jueves 18, la sirena pública convocó a los Bomberos Voluntarios de Las Flores debido a un incendio originado en la cocina de una vivienda ubicada en Av. Avellaneda al 670.

Según se informó, una pérdida de gas dentro del circuito de la cocina provocó el inicio del fuego. Al percibir la llama, los ocupantes de la vivienda cerraron la llave de la hornalla y se retiraron hacia el exterior hasta la llegada de los Bomberos.

El rápido accionar de los servidores públicos permitió controlar la situación de inmediato, evitando que las llamas se propagaran y ocasionaran mayores daños. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

Te puede interesar:

Una cosechadora se incendió detrás del aeródromo: pérdidas totales y dificultades de acceso para Bomberos

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.