Bomberos combatieron un incendio en Av. Alvear pero la casa sufrió pérdidas totales

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Comenzando la semana, minutos después de las 7 de la mañana, los Bomberos Voluntarios de Las Flores fueron convocados por sirena pública a raíz de un incendio en una vivienda ubicada sobre Avenida Alvear, entre Carmen y Alsina.

A pesar de la rápida intervención de los servidores públicos, las llamas consumieron por completo la propiedad, provocando pérdidas materiales totales. Afortunadamente, no se registraron heridos en el siniestro.