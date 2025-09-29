Las Flores
Bomberos combatieron un incendio en Av. Alvear pero la casa sufrió pérdidas totales
Comenzando la semana, minutos después de las 7 de la mañana, los Bomberos Voluntarios de Las Flores fueron convocados por sirena pública a raíz de un incendio en una vivienda ubicada sobre Avenida Alvear, entre Carmen y Alsina.
A pesar de la rápida intervención de los servidores públicos, las llamas consumieron por completo la propiedad, provocando pérdidas materiales totales. Afortunadamente, no se registraron heridos en el siniestro.
