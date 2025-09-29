Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Bomberos combatieron un incendio en Av. Alvear pero la casa sufrió pérdidas totales

Las Flores

Bomberos combatieron un incendio en Av. Alvear pero la casa sufrió pérdidas totales

hace 4 horas

Comenzando la semana, minutos después de las 7 de la mañana, los Bomberos Voluntarios de Las Flores fueron convocados por sirena pública a raíz de un incendio en una vivienda ubicada sobre Avenida Alvear, entre Carmen y Alsina.

A pesar de la rápida intervención de los servidores públicos, las llamas consumieron por completo la propiedad, provocando pérdidas materiales totales. Afortunadamente, no se registraron heridos en el siniestro.

