Incendio en vivienda de calle 9 de Julio movilizó a Bomberos Voluntarios

Las Flores

Los Bomberos Voluntarios de Las Flores fueron alertados a las 12:30 por un incendio en una casa ubicada en calle 9 de Julio N° 242. La noticia está en desarrollo.
hace 4 horas

Una vivienda situada en la calle 9 de Julio N° 242 fue el escenario de un incendio que movilizó a los Bomberos Voluntarios de Las Flores alrededor de las 12:30 horas. Según se informó, el cuerpo de bomberos fue alertado rápidamente y se dirigió al lugar para atender la emergencia.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, así como el alcance de los daños registrados. Los efectivos trabajan en el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a las viviendas aledañas.

Autoridades locales y vecinos permanecen atentos a la evolución del incidente, y se recomienda evitar transitar por la zona para facilitar el trabajo del cuerpo de bomberos. En cuanto se obtengan más detalles, Noticias Las Flores actualizará la información para mantener a la comunidad informada.

Este llamado de emergencia subraya la labor constante y comprometida de los Bomberos Voluntarios, quienes actúan de manera inmediata ante situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos.

