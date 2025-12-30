Las Flores
La Policía Comunal realizó allanamiento y solicita colaboración de la comunidad
La Policía Comunal de Las Flores informa que, con fecha 29 de diciembre de 2025, personal policial dio cumplimiento a una Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro (O.S.E. N° 295/2025), en el marco de la IPP N° 01-00-007085-25, caratulada “Rivarola, Jonathan Sebastián s/ Hurto (Art. 163 del Código Penal)”, con intervención de la autoridad judicial competente.
El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en calle Pueyrredón N° 882 de esta ciudad, donde se desarrollaron las diligencias ordenadas, obteniéndose resultado positivo.
Como consecuencia del operativo, se procedió al secuestro de distintos elementos de interés para la causa, quedando los mismos a disposición de la Justicia.Asimismo, durante la diligencia y en virtud de no poder acreditarse la propiedad de varios objetos hallados en el lugar, se realizó su recogimiento preventivo, iniciándose actuaciones bajo la carátula de Averiguación de Ilícito.
Sub DDI Las Flores llevó a cabo allanamiento en la localidad de Monte por denuncia de un comerciante local por estafa
Los elementos recogidos son los siguientes:• un serrucho de poda curvo, marca Total, con hoja de 13 pulgadas de largo y mango de plástico o material similar, color gris y verde;• un nivel de mano, marca Dogo, de 60 cm de largo, color rojo;• una motosierra marca Niwa, color naranja, de 45 cm³, N° de serie 1E43F211106356, con espada de 50 cm de longitud;• una motosierra marca Daewoo, de 52 cm³, color naranja y gris, N° de serie GBRLK02064, con espada de 50 cm;• una motosierra marca Gamma, de 52 cm³, color negra con azul, N° de serie 0242402092, con espada de 45 cm de largo, con grabado en hoja B18-72-5810P;• un salpicador de material de chapa galvanizada o similar, con grabado en relieve FP;• un taladro percutor de mano, marca Salkor, modelo TPP 1300, color crema y gris, con mecha colocada;• tres pares de botas de goma para agua, color negro, marca Super Max, dos pares talle 41 y uno talle 43;• un par de botas de goma marca Damalu, color negro, talle 42.
Por tal motivo, se solicita a la comunidad que aquellas personas que reconozcan alguno de los elementos mencionados como de su propiedad, se acerquen a la Estación de Policía Comunal de Las Flores, a fin de acreditar su legítima pertenencia, presentando la documentación o información correspondiente.La Policía Comunal continúa trabajando de manera articulada con la Justicia, destacando la importancia de la colaboración ciudadana para el esclarecimiento de los hechos y la restitución de los elementos a sus legítimos propietarios.
