Rauch
La Sub DDI Las Flores realizó un allanamiento en Rauch por un robo ocurrido en esa ciudad
Personal de la Sub DDI Las Flores, junto a efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) de Rauch, llevó adelante este viernes un allanamiento en una vivienda de la calle Coronel Suárez –entre Avenida San Martín y Letamendi– en el marco de la investigación por un robo ocurrido semanas atrás en una casa lindera.
Según pudo saber La Nueva Verdad de Rauch, en aquel hecho delictivo los autores habían violentado la puerta de ingreso y sustraído una bicicleta y herramientas.
Durante el procedimiento de este viernes, calificado como “positivo”, los investigadores lograron secuestrar indumentaria que habría sido utilizada por el sospechoso al momento del robo, además de un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.
Si bien la bicicleta sustraída aún no fue recuperada, la investigación continúa activa bajo la carátula de “Robo”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Rauch y el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del Dr. Juan José Suárez.
