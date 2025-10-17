Connect with us
Pérdidas totales en el incendio de un vehículo este viernes por la mañana en Moreno y Larralde

Las Flores

Pérdidas totales en el incendio de un vehículo este viernes por la mañana en Moreno y Larralde

hace 6 horas

Llegando a las 11 hs de este viernes, los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad fueron alertados mediante sirena pública por un incendio de vehículo en la intersección de calles Moreno y Larralde.

A pesar de la rápida llegada y el accionar de los servidores públicos, el fuego ya había tomado gran parte del rodado, el cual terminó siendo consumido completamente por las llamas. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron totales. Las causas que habrían originado el siniestro se encuentran bajo investigación.

