Ruta 3: volcó un camión a la altura del kilómetro 232, el conductor salió ileso

Un camión Scania (patente AE981NC) protagonizó un vuelco este domingo por la tarde en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 232, mientras circulaba desde Bahía Blanca hacia Buenos Aires.

Por causas que aún se investigan, el rodado terminó volcando sobre los préstamos laterales de la ruta. A pesar del impacto, el conductor no sufrió heridas y pudo salir por sus propios medios.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría de Cacharí, bomberos voluntarios de esa localidad y personal de Corredores Viales, quienes asistieron el tránsito en la zona.

Se recomienda circular con precaución debido a las tareas que aún se desarrollan en el sector.

Fuente: Noticias de Azul