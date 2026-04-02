Las Flores
Tragedia en la Ruta Nacional 3: suman cinco los muertos y se confirman los nombres de los fallecidos y heridos hospitalizados
Autoridades policiales confirmó a Noticias Las Flores la identidad de las cinco personas que perdieron la vida en el impacto frontal ocurrido ayer en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 210, entre un Toyota Etios y una Volkswagen Suran.
El siniestro se produjo cuando el Toyota Etios (dominio AF 941 KC), que circulaba en sentido Buenos Aires–Azul, colisionó de frente con la Volkswagen Suran (dominio OOW 249), que se dirigía en sentido Azul–Buenos Aires. Por el fuerte choque, ambos vehículos quedaron sobre la banquina en la mano ascendente, obstruyendo parcialmente la calzada.
Vehículo – Toyota Etios
- Federico Benítez, 26 años, domiciliado en CABA (conductor) – fallecido
- Mujer aún no identificada – fallecida
Vehículo – Volkswagen Suran
- Jorge Sebastián Javier, 27 años, domiciliado en Hurlingham (conductor) – fallecido
- Claudia Griselda Sepúlveda, 34 años, domiciliada en Gregorio de La Ferrere, La Matanza – fallecida en el hospital
- Ludmila Johana Benítez, 21 años, domiciliada en Isidro Casanova, La Matanza – internada, estado reservado por múltiples fracturas.
- Ludmila Ayelén Chambas, 25 años, domiciliada en Rafael Calzada, La Matanza – internada, estado reservado con fracturas de fémur y codo
- Mujer aún no identificada – fallecida
Tras el accidente, los heridos fueron trasladados al Hospital de Las Flores, donde personal médico informó que Ludmila Benítez se encuentra en terapia intensiva, con estado reservado y múltiples fracturas, mientras que Ludmila Chambas está en sala, con estado reservado, con fractura de fémur y codo.
Inhabilitaron la licencia del conductor de 82 años que provocó el accidente de Barby Franco en la Ruta 3
El tránsito en la zona permaneció parcialmente habilitado por personal de Policía Vial, que trabajó junto a Agencia Nacional de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencias de salud, mientras se realizaban los peritajes de Policía Científica.
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