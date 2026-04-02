Tragedia en la Ruta Nacional 3: suman cinco los muertos y se confirman los nombres de los fallecidos y heridos hospitalizados

Publicidad

Autoridades policiales confirmó a Noticias Las Flores la identidad de las cinco personas que perdieron la vida en el impacto frontal ocurrido ayer en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 210, entre un Toyota Etios y una Volkswagen Suran.

Publicidad

El siniestro se produjo cuando el Toyota Etios (dominio AF 941 KC), que circulaba en sentido Buenos Aires–Azul, colisionó de frente con la Volkswagen Suran (dominio OOW 249), que se dirigía en sentido Azul–Buenos Aires. Por el fuerte choque, ambos vehículos quedaron sobre la banquina en la mano ascendente, obstruyendo parcialmente la calzada.

Publicidad

Vehículo – Toyota Etios

Federico Benítez , 26 años, domiciliado en CABA (conductor) – fallecido

, 26 años, domiciliado en (conductor) – Mujer aún no identificada – fallecida

–

Vehículo – Volkswagen Suran

Jorge Sebastián Javier , 27 años, domiciliado en Hurlingham (conductor) – fallecido

, 27 años, domiciliado en (conductor) – Claudia Griselda Sepúlveda , 34 años, domiciliada en Gregorio de La Ferrere, La Matanza – fallecida en el hospital

, 34 años, domiciliada en – Ludmila Johana Benítez , 21 años, domiciliada en Isidro Casanova, La Matanza – internada, estado reservado por múltiples fracturas.

, 21 años, domiciliada en – internada, por múltiples fracturas. Ludmila Ayelén Chambas , 25 años, domiciliada en Rafael Calzada, La Matanza – internada, estado reservado con fracturas de fémur y codo

, 25 años, domiciliada en – internada, de fémur y codo Mujer aún no identificada – fallecida

Tras el accidente, los heridos fueron trasladados al Hospital de Las Flores, donde personal médico informó que Ludmila Benítez se encuentra en terapia intensiva, con estado reservado y múltiples fracturas, mientras que Ludmila Chambas está en sala, con estado reservado, con fractura de fémur y codo.

Publicidad

El tránsito en la zona permaneció parcialmente habilitado por personal de Policía Vial, que trabajó junto a Agencia Nacional de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencias de salud, mientras se realizaban los peritajes de Policía Científica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad