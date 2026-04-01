Tragedia en Ruta 3: cuatro personas fallecieron tras un violento impacto frontal en el km 210

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Un trágico siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 210, donde un fortísimo impacto entre dos automóviles dejó como saldo cuatro personas fallecidas en el lugar.

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El choque involucró a un Volkswagen Suran, radicado en Hurlingham, y un Toyota Etios, con radicación en Capital Federal, según datos de sus patentes. Como consecuencia del violento impacto, dos personas que viajaban en la Suran perdieron la vida, mientras que en el Etios fallecieron sus dos ocupantes. Según se informó, en la Suran viajaban cinco personas al momento del hecho.

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Hasta el momento, las identidades de las víctimas no fueron comunicadas oficialmente. Asimismo, fuentes de Policía Vial confirmaron que ninguna de las personas involucradas es oriunda de Las Flores.

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En la zona trabajan intensamente efectivos de la Policía Vial y Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios y equipos de emergencias de salud, quienes llevan adelante tareas de asistencia, peritajes y remoción de los vehículos involucrados.

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Debido a la gravedad del hecho, la ruta se encuentra totalmente cortada al tránsito, por lo que se solicita a los conductores evitar la circulación por el sector y optar por caminos alternativos.

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Las causas del siniestro son materia de investigación y se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre lo ocurrido.

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