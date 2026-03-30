Un hombre con heridas de consideración tras caer desde un techo en la tarde del lunes

En la tarde de este lunes 30 de marzo, alrededor de las 17 horas, un joven de aproximadamente 30 años resultó con heridas de distinta consideración tras caer desde un techo en la zona de Pueblo Originarios y Pasteur.

A raíz del incidente, fue rápidamente asistido y trasladado al nosocomio local, donde actualmente está siendo evaluado por el equipo médico. Según pudo saber este medio a través de fuentes de salud, y pese a las lesiones sufridas, el joven no presentaría riesgo de vida. Se aguarda por un parte médico oficial que brinde mayores precisiones sobre su estado.