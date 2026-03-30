Las Flores
Un hombre con heridas de consideración tras caer desde un techo en la tarde del lunes
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En la tarde de este lunes 30 de marzo, alrededor de las 17 horas, un joven de aproximadamente 30 años resultó con heridas de distinta consideración tras caer desde un techo en la zona de Pueblo Originarios y Pasteur.
A raíz del incidente, fue rápidamente asistido y trasladado al nosocomio local, donde actualmente está siendo evaluado por el equipo médico. Según pudo saber este medio a través de fuentes de salud, y pese a las lesiones sufridas, el joven no presentaría riesgo de vida. Se aguarda por un parte médico oficial que brinde mayores precisiones sobre su estado.
Abundantes precipitaciones durante el fin de semana: importantes acumulados en el partido con picos que superaron los 100 mm
Confirman un caso de hantavirus en Las Flores: la situación está bajo seguimiento sanitario
Tarifas de gas: el Gobierno nacional oficializó nuevos aumentos que regirán desde el 1º de abril
La ciudad que criticamos en redes es la misma que ensuciamos con nuestras acciones
A mediados de abril, el CEAMSE comenzará a retirar los residuos acumulados en la planta urbana de Las Flores
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras