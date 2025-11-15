Las Flores
Explosión en Ezeiza: municipios cercanos emitieron alertas a los vecinos con precauciones
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Las autoridades de todos los partidos aledaños al distrito de Ezeiza pidieron a los vecinos que mantuvieran precaución ante la explosión y el incendio y se mantuvieran en sus casas alejados de los gases tóxicos emanados tras el siniestro.
En Esteban Echeverría pidieron a los vecinos que permanezcan en sus casas con las ventanas y puertas cerradas, «hasta que sea controlada la emanación de humo y gases producto de la explosión registrada en la localidad vecina de Spegazzini».
El Municipio de La Matanza emitió una alerta dirigida a los vecinos de Virrey del Pino y áreas circundantes, como consecuencia de la impactante explosión ocurrida en una fábrica de productos químicos en el partido de Ezeiza.
Alumnos del CFI N° 1 y la Secundaria N° 4 colocaron colilleros en la pista de patinaje “Jennifer Ledesma”
La medida preventiva busca evitar posibles afecciones respiratorias o intoxicaciones derivadas del humo y los gases emanados de la planta agroquímica.
El Municipio también solicitó a los residentes «seguir únicamente la información oficial del Municipio y de los equipos de emergencia». Finalmente, recordaron que «ante cualquier síntoma o emergencia, deben comunicarse al 107».
Los cuidados tras la explosión
El Gobierno Municipal de Cañuelas emitió un comunicado informando que activó «los protocolos necesarios» de Salud y Defensa Civil para colaborar en la emergencia desatada por las «importantes explosiones» en el Polígono Industrial de Spegazzini, Ezeiza.
El municipio informó que los Bomberos Voluntarios de Cañuelas ya aportaron dotaciones para colaborar con el control del fuego en la planta agroquímica. Además, el área de Defensa Civil local «se encuentra en contacto con DC de Ezeiza» para ofrecer colaboración.
Finalmente, el comunicado solicita a la población informarse por canales oficiales y, de manera crucial, pide que «en caso de encontrarse en zonas donde se perciba humo protegerse con barbijos».
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras