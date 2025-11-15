Explosión en Ezeiza: municipios cercanos emitieron alertas a los vecinos con precauciones

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Las autoridades de todos los partidos aledaños al distrito de Ezeiza pidieron a los vecinos que mantuvieran precaución ante la explosión y el incendio y se mantuvieran en sus casas alejados de los gases tóxicos emanados tras el siniestro.

En Esteban Echeverría pidieron a los vecinos que permanezcan en sus casas con las ventanas y puertas cerradas, «hasta que sea controlada la emanación de humo y gases producto de la explosión registrada en la localidad vecina de Spegazzini».

El Municipio de La Matanza emitió una alerta dirigida a los vecinos de Virrey del Pino y áreas circundantes, como consecuencia de la impactante explosión ocurrida en una fábrica de productos químicos en el partido de Ezeiza.

La medida preventiva busca evitar posibles afecciones respiratorias o intoxicaciones derivadas del humo y los gases emanados de la planta agroquímica.

El Municipio también solicitó a los residentes «seguir únicamente la información oficial del Municipio y de los equipos de emergencia». Finalmente, recordaron que «ante cualquier síntoma o emergencia, deben comunicarse al 107».

#Ezeiza ⚠️

El radar de Ezeiza detectó la enorme explosión.

Se decretó la alerta roja sanitaria en la zona.

La nube tóxica se dirige hacia San Vicente – Cañuelas, se recomienda usar barbijos y cerrar ventanas.

¿En que zona sentiste la explosión / olor?. pic.twitter.com/jAvOlUWZO9 — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) November 15, 2025

Los cuidados tras la explosión



El Gobierno Municipal de Cañuelas emitió un comunicado informando que activó «los protocolos necesarios» de Salud y Defensa Civil para colaborar en la emergencia desatada por las «importantes explosiones» en el Polígono Industrial de Spegazzini, Ezeiza.

El municipio informó que los Bomberos Voluntarios de Cañuelas ya aportaron dotaciones para colaborar con el control del fuego en la planta agroquímica. Además, el área de Defensa Civil local «se encuentra en contacto con DC de Ezeiza» para ofrecer colaboración.

Finalmente, el comunicado solicita a la población informarse por canales oficiales y, de manera crucial, pide que «en caso de encontrarse en zonas donde se perciba humo protegerse con barbijos».

