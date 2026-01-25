Connect with us
Entre todos, un ambiente más limpio: se incorporan puntos para botellas de vidrio en distintos puntos de la ciudad

Las Flores

Entre todos, un ambiente más limpio: se incorporan puntos para botellas de vidrio en distintos puntos de la ciudad

Publicado

hace 5 horas

-

En distintos sectores de la ciudad comenzaron a instalarse nuevos recipientes destinados exclusivamente al depósito de botellas de vidrio. Estos contenedores se suman a los ya existentes para envases PET, con el objetivo de mejorar la separación de residuos y facilitar su correcta disposición.

La iniciativa permite que los vecinos puedan acercar este tipo de material de manera permanente, contribuyendo a una gestión más ordenada y responsable de los residuos reciclables. La imagen corresponde a la intersección de avenida Carmen y Bernardo de Irigoyen, donde ya se encuentra habilitado uno de estos puntos.

Desde el área correspondiente se recuerda la importancia de utilizar adecuadamente estos espacios y se invita a la comunidad a continuar trabajando de manera conjunta en el cuidado del ambiente.

Temas:
