Entre todos, un ambiente más limpio: se incorporan puntos para botellas de vidrio en distintos puntos de la ciudad
En distintos sectores de la ciudad comenzaron a instalarse nuevos recipientes destinados exclusivamente al depósito de botellas de vidrio. Estos contenedores se suman a los ya existentes para envases PET, con el objetivo de mejorar la separación de residuos y facilitar su correcta disposición.
La iniciativa permite que los vecinos puedan acercar este tipo de material de manera permanente, contribuyendo a una gestión más ordenada y responsable de los residuos reciclables. La imagen corresponde a la intersección de avenida Carmen y Bernardo de Irigoyen, donde ya se encuentra habilitado uno de estos puntos.
Desde el área correspondiente se recuerda la importancia de utilizar adecuadamente estos espacios y se invita a la comunidad a continuar trabajando de manera conjunta en el cuidado del ambiente.
