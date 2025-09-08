Fuerza Patria arrasó en PBA con 13 puntos de diferencia

Connect with us
La Plata

hace 2 minutos

El oficialismo del gobernador Axel Kicillof sacó un 46% de los votos frente a un 33% de La Libertad Avanza y con una participación del 63%. 

Con una participación electoral del 63%, alta en relación a los números que se vieron durante el año en la mayoría de las provincias que desdoblaron, el oficialismo bonaerense logró al menos el 46% de los votos en toda la provincia, con una carga de más del 80%. La fuerza del presidente Javier Milei quedó en segundo lugar, muy lejos, con el 33%. En tercer lugar se ubica la fuerza de centro Somos Buenos Aires con el 5,4%, y en cuarto el Frente de Izquierda con 4,3%. 

