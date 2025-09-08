La Plata
Fuerza Patria arrasó en PBA con 13 puntos de diferencia
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El oficialismo del gobernador Axel Kicillof sacó un 46% de los votos frente a un 33% de La Libertad Avanza y con una participación del 63%.
Con una participación electoral del 63%, alta en relación a los números que se vieron durante el año en la mayoría de las provincias que desdoblaron, el oficialismo bonaerense logró al menos el 46% de los votos en toda la provincia, con una carga de más del 80%. La fuerza del presidente Javier Milei quedó en segundo lugar, muy lejos, con el 33%. En tercer lugar se ubica la fuerza de centro Somos Buenos Aires con el 5,4%, y en cuarto el Frente de Izquierda con 4,3%.
Con aplausos y emoción, un joven ejerce por primera vez su derecho al voto en las elecciones provinciales 2025
101 años y con la misma ilusión: un ejemplo de compromiso cívico en las elecciones provinciales 2025
Elecciones Provinciales 2025: Hasta las 13 hs, votó el 35% del padrón en nuestra ciudad
Elecciones Provinciales 2025: En Las Flores la participación ciudadana en el cierre de los comicios fue del 65%
Todos por Las Flores ganó las elecciones legislativas
