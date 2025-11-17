Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Se realizó la Caminata Rosa, convocando a la comunidad florense en una jornada de concientización

Las Flores

Se realizó la Caminata Rosa, convocando a la comunidad florense en una jornada de concientización

Foto del avatar

Publicado

hace 6 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Con una destacada participación de vecinas, vecinos, instituciones y autoridades municipales, se llevó a cabo la tradicional “Caminata Rosa” en el Parque Plaza Montero. La actividad tuvo lugar el domingo 16, iniciando en la Botera de Canotaje Las Flores, donde se congregó una gran cantidad de personas para sumarse a esta iniciativa de concientización.

Bajo el lema “La detección temprana del cáncer de mama salva vidas”, las y los participantes realizaron el recorrido vistiendo prendas, pañuelos y globos color rosa, símbolo de la lucha y prevención del cáncer de mama. Durante el trayecto, hubo diferentes propuestas físicas y recreativas que acompañaron la jornada.

La presencia de autoridades municipales reforzó el compromiso local con la prevención y la importancia de promover los controles médicos periódicos. La “Caminata Rosa” volvió a convertirse en un espacio comunitario de apoyo, visibilización y solidaridad, impulsado por la Asociación Civil Flores Rosas y acompañado activamente por la comunidad florense.

Te puede interesar:

Cada toque, una victoria: “Flores Rosas” instaló la campana que celebra el fin de los tratamientos oncológicos

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.