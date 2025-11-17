Las Flores
Se realizó la Caminata Rosa, convocando a la comunidad florense en una jornada de concientización
Con una destacada participación de vecinas, vecinos, instituciones y autoridades municipales, se llevó a cabo la tradicional “Caminata Rosa” en el Parque Plaza Montero. La actividad tuvo lugar el domingo 16, iniciando en la Botera de Canotaje Las Flores, donde se congregó una gran cantidad de personas para sumarse a esta iniciativa de concientización.
Bajo el lema “La detección temprana del cáncer de mama salva vidas”, las y los participantes realizaron el recorrido vistiendo prendas, pañuelos y globos color rosa, símbolo de la lucha y prevención del cáncer de mama. Durante el trayecto, hubo diferentes propuestas físicas y recreativas que acompañaron la jornada.
La presencia de autoridades municipales reforzó el compromiso local con la prevención y la importancia de promover los controles médicos periódicos. La “Caminata Rosa” volvió a convertirse en un espacio comunitario de apoyo, visibilización y solidaridad, impulsado por la Asociación Civil Flores Rosas y acompañado activamente por la comunidad florense.
