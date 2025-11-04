Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Cada toque, una victoria: “Flores Rosas” instaló la campana que celebra el fin de los tratamientos oncológicos

Las Flores

Cada toque, una victoria: “Flores Rosas” instaló la campana que celebra el fin de los tratamientos oncológicos

Foto del avatar

Publicado

hace 9 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En el marco del Mes de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama, la agrupación local «Flores Rosas», junto al acompañamiento del Hospital local, llevó adelante una emotiva acción en la Sala de Oncología, donde se instaló la tradicional campaña que simboliza el fin del tratamiento de quimioterapia.

Con esta iniciativa buscamos acompañar a cada paciente que finaliza su tratamiento oncológico, transmitiendo esperanza, fortaleza y apoyo a todas las personas que están transitando la enfermedad”, expresaron desde la agrupación.

El gesto, cargado de amor, empatía y unión comunitaria, busca visibilizar la importancia de no transitar el cáncer en soledad, y celebrar cada paso hacia la recuperación como un triunfo compartido.

Te puede interesar:

Campaña de mamografías sin turno ni orden médica en el Hospital local este martes y miércoles

Cada lazo, cada mensaje y cada historia que se suma en este espacio, renueva el compromiso de toda la comunidad en la lucha por la detección temprana, la prevención y el acompañamiento integral.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia