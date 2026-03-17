Las Flores
Se realizó la presentación oficial de la 27° Fiesta Criolla a beneficio del Hospital Zonal
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Esta mañana se realizó la presentación oficial de la 27° Fiesta Criolla a beneficio del Hospital Zonal General de Las Flores.
En la conferencia de prensa, que tuvo lugar en el Salón Rojo del Palacio Municipal, estuvieron el intendente Fabián Blanstein; el director del Hospital, Dr. Pedro Fernández; el presidente de la Cooperadora del Hospital, Luis D’Agostino; y Nahuel Pellejero, a cargo de la coordinación del evento tradicionalista; además de otras autoridades.
Durante su alocución, el intendente Blanstein destacó el trabajo y la autogestión de la Asociación Cooperadora y comentó que el Municipio acompaña con la logística necesaria mientras que la organización de la fiesta es posible gracias al compromiso y al esfuerzo de sus integrantes.
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La edición 2026 se llevará a cabo este fin de semana, precisamente los días 20, 21 y 22 de marzo, en el Campo de Doma Municipal, con un amplio programa que incluirá destrezas criollas, jineteadas, propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos.
Entre los artistas que formarán parte de la programación en la Carpa se destacan: Bocha Lobosco y La F Etchemendy; Ricardo Matías, Maggie Cullen; Los Majestuosos del Chamamé; además de músicos locales y regionales que se presentarán durante las tres jornadas.
Este tradicional evento solidario convoca cada año a vecinos y visitantes y permite recaudar fondos que se destinan a colaborar con distintas necesidades del nosocomio local, es por este motivo que se invita a toda la comunidad a acompañar y colaborar a partir de la compra del abono que tiene un valor de $32.000 con entrada para las 3 jornadas.
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