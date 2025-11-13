Las Flores
Sumate a la “Caminata” Rosa, “La detección temprana del cáncer de mama salva vidas”
La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, invita a la comunidad en general a participar de la “Caminata” Rosa que, bajo el lema “La detección temprana del cáncer de mama salva vidas”, se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre en el Parque Plaza Montero.
El punto de partida será la botera de Canotaje Las Flores, a partir de las 15 horas, y todo aquel interesado en ser parte de esta importante propuesta puede asistir con una prenda, pañuelo o globo color rosa.
De esta manera acompañará a la gran iniciativa de la Asociación Civil Flores Rosas.
