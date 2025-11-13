Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Sumate a la “Caminata” Rosa, “La detección temprana del cáncer de mama salva vidas”

Las Flores

Sumate a la “Caminata” Rosa, “La detección temprana del cáncer de mama salva vidas”

Foto del avatar

Publicado

hace 16 segundos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, invita a la comunidad en general a participar de la “Caminata” Rosa que, bajo el lema “La detección temprana del cáncer de mama salva vidas”, se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre en el Parque Plaza Montero.

El punto de partida será la botera de Canotaje Las Flores, a partir de las 15 horas, y todo aquel interesado en ser parte de esta importante propuesta puede asistir con una prenda, pañuelo o globo color rosa.

De esta manera acompañará a la gran iniciativa de la Asociación Civil Flores Rosas.

Te puede interesar:

Cada toque, una victoria: “Flores Rosas” instaló la campana que celebra el fin de los tratamientos oncológicos

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.