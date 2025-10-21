Las Flores
Campaña de mamografías sin turno ni orden médica en el Hospital local este martes y miércoles
En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto Provincial del Cáncer del Ministerio de Salud impulsa, junto al Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital local y con el acompañamiento de LALCEC Las Flores, una Maratón de Mamografías destinada a mujeres sin obra social.
La actividad se desarrolla hoy martes 21 y mañana miércoles 22, de 14 a 20 horas, en el Área de Radiología del Hospital, sin necesidad de orden médica ni turno previo, ya que la atención será por orden de llegada.
El objetivo es promover la detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que continúa siendo la principal causa de mortalidad femenina, pero que tiene altas posibilidades de tratamiento y curación cuando se diagnostica a tiempo.
Desde LALCEC Las Flores remarcaron su compromiso en acompañar durante toda esta semana la campaña de mamografías y continuar promoviendo la prevención y el control regular como las herramientas más efectivas para salvar vidas.
