Damián Pellejero a un año del inicio de obras de la Casa de Aphogard, «hoy la gente puede ver la gran infraestructura en pie»

En una emotiva entrevista concedida esta mañana al móvil de Urbana FM 92.7, Susana D’Agosto, abuela de Ámparo, una bebé fallecida en un caso de presunta mala praxis, expresó su indignación y dolor por la reciente suspensión del juicio oral y público que se esperaba con ansias.



«Hace un año que tenemos la fecha del juicio oral y público, hoy la familia de Ámparo, junto con los procesados y cada una de las personas, lamentablemente el día 21 se nos comunica que se suspende el juicio oral a pedido de la defensa», relató Susana.

Con firmeza y determinación, Susana enfatizó que esta es una lucha de mucho tiempo y que, pese a los obstáculos, la verdad no se diluirá en el tiempo. «Es una lucha de mala praxis. Como siempre digo, lo único que no van a lograr es que la verdad no se diluya en el tiempo», afirmó.

La familia de Ámparo, devastada por la pérdida y el presunto acto de negligencia médica, se niega a bajar los brazos. «Los derechos de Ámparo fueron aplastados con una muerte injusta. Han lastimado y roto una familia. No voy a bajar los brazos», subrayó Susana con determinación.

Ante la suspensión del juicio, Susana anunció que se apelarán las decisiones y que seguirán luchando incansablemente por la justicia. «Nada nos va a callar. Hoy tendríamos que estar en Azul brindando testimonio, pero hoy estamos acá, no dejando que se olviden de que hubo una muerte injusta y que hay responsables», destacó.

Finalmente, Susana expresó con firmeza: «Necesitamos que la justicia se expida como corresponde». La familia de Ámparo continúa exigiendo respuestas y justicia para su amada bebé.