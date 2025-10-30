Las Flores
El HCD declarará de Interés Deportivo y Social al “Método Canela”: la innovación florense que lleva el patín inclusivo de Las Flores al mundo
El proyecto, desarrollado junto a la entrenadora Ailén Barrios, nació en 2020 y hoy se expande desde la ciudad hacia el país y el mundo, marcando un hito en la inclusión deportiva y la innovación social.
En diálogo con Laura Lopardo en Mucho Más por Urbana FM 92.7, Sol Campos adelantó que este jueves, a las 17, el Honorable Concejo Deliberante entregará la distinción de Interés Deportivo y Social al Método Canela, la propuesta de patinaje inclusivo creada en Las Flores que permite a personas ciegas o con baja visión entrenar de forma autónoma.
La declaración fue aprobada por unanimidad en la sesión del 25 de septiembre y la ceremonia será en el Salón Oscar Allende, con entrada libre y la presencia virtual de Ailén Barrios, co-creadora y entrenadora desde España.
“Para mí es un honor que suceda acá, donde nacimos y donde nació el método”, expresó Campos, quien recordó que Método Canela surgió en 2020 tras su regreso al patín artístico en un grupo de adultas. La innovación se basa en cuatro referencias sonoras (parlantes y balizas) que delimitan la pista y orientan el desplazamiento sin necesidad de asistencia continua. “Logra la autonomía total: puedo reconocer un espacio nuevo, ubicar los sonidos y entrenar sola o con el equipo”, explicó.
“El Método Canela es más que un deporte: es inclusión, es demostrar que no hay límites cuando hay voluntad, acompañamiento y trabajo en equipo”
El desarrollo —marca y logo registrados— se expandió desde Las Flores a zona sur del AMBA (Club Mayo, Luis Guillón) y, desde 2024, funciona también en APANOVI (asociación de personas ciegas), donde más de 20 alumnos de 9 a 40 y tantos años ya vivenciaron la experiencia. El equipo limita los grupos a cuatro patinadores por hora para acompañar los primeros pasos y equilibrio hasta que cada persona patina sin asistencia. “Salud, educación y deporte son inversión: lo que hacemos es abrir puertas y confianza”, resumió.
Campos —artista visual y patinadora— subrayó el trabajo comunitario que rodea al proyecto: talleres en escuelas sobre discapacidad y autonomía, creaciones artísticas “a ciegas”, y el homenaje que da nombre al método: Canela, su perra guía. “Cuando caminé con Canela sentí que volaba; al subirme a los patines volví a sentir lo mismo. De ahí el nombre. Hoy la posta la toma Tokio, que me acompaña también en los viajes”, contó. En los próximos días, Sol viaja a Valencia para entrenar, mostrar y formar; el año próximo planean cursos para entrenadores y nuevas sedes.
“Nada iguala la sensación de libertad al patinar. Si además rompe barreras, es una emoción que no tiene precio”, dijo Sol.
“Que el reconocimiento llegue desde Las Flores reafirma que la innovación social también nace en el interior.”
Despiste y vuelco de un camión en la Ruta 3: el conductor fue asistido en el lugar
Ruta 3: por gestiones de Gelené y Sombra, Vialidad anunció que comenzará tareas de bacheo y reparación entre Las Flores y Azul
El Programa Envión lanza una campaña juvenil de concientización sobre la donación de médula ósea
Oficializaron el cronograma de pago para los estatales bonaerenses
En conferencia de prensa, Gelené abordó gestiones ante Vialidad Nacional y afirmó que Las Flores no declarará la emergencia económica como otros municipios
