Las Flores
“El Método Canela es más que un deporte: es inclusión, es demostrar que no hay límites cuando hay voluntad, acompañamiento y trabajo en equipo”
La florense María Sol Campos dialogó en Urbana FM 92.7 sobre el Método Canela, recientemente declarado de interés en Buenos Aires, y destacó que la iniciativa brinda libertad y autonomía en la pista a personas con discapacidad visual.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En diálogo con Laura Lopardo en Canú a la Mañana por Urbana FM 92.7, la florense María Sol Campos, co-creadora del Método Canela, compartió la experiencia de este sistema innovador de patinaje artístico adaptado para personas con discapacidad visual, recientemente declarado de interés social y deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Campos contó que actualmente entrena en Buenos Aires junto a un equipo de técnicas en distintas sedes, entre ellas la Asociación de Personas con Discapacidad Visual (Apanovi) en Boedo, donde cada semana se realizan clases con gran convocatoria. “Hoy somos un equipo completo y ver a más de veinte personas ciegas o con baja visión patinando con total autonomía es emocionante”, expresó.
El Método Canela nació en plena pandemia como una respuesta a la necesidad de entrenar en la virtualidad. A través de balizas sonoras que emiten frecuencias rítmicas, los patinadores logran orientarse espacialmente dentro de la pista sin necesidad de guías humanos, lo que les permite entrenar y hasta desarrollar coreografías de forma independiente. “La sensación de libertad y velocidad en la pista es única, porque no dependés de nadie más que de vos mismo”, afirmó Sol.
La Legislatura porteña declaró de interés social y deportivo al Método Canela, el primer sistema de patinaje para personas con discapacidad visual
La creadora recordó que lo que comenzó como una herramienta personal se transformó en un proyecto con proyección nacional e internacional. “No le vemos techo al Método Canela. Queremos llevarlo a distintos puntos del país y del mundo, capacitar técnicos y permitir que cualquier persona con discapacidad visual pueda practicar patinaje artístico con autonomía”.
El reconocimiento de la Legislatura porteña, recibido el pasado 25 de agosto, marcó un nuevo hito en el recorrido del proyecto. Durante el evento, se compartieron testimonios de alumnos y familias, así como un repaso del camino recorrido desde sus inicios hasta la actualidad.
“El Método Canela es más que un deporte: es inclusión, es demostrar que no hay límites cuando hay voluntad, acompañamiento y trabajo en equipo”, concluyó Sol Campos.
La Cámara de Apelación de Azul dispuso la libertad del policía florense acusado de abuso sexual
“El agregado de valor genera más trabajo en el interior de la provincia”
Convocatoria a Asociados para ser Delegados en la Asamblea Ordinaria de Octubre
“El Método Canela es más que un deporte: es inclusión, es demostrar que no hay límites cuando hay voluntad, acompañamiento y trabajo en equipo”
La Cooperativa anuncia interrupción eléctrica para realizar tareas de ampliación de potencia para este jueves
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras