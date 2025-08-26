Capital Federal
La Legislatura porteña declaró de interés social y deportivo al Método Canela, el primer sistema de patinaje para personas con discapacidad visual
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció oficialmente el Método Canela, ideado por la florense María Sol Campos y la profesora Ailén Barrios, declarándolo de interés social y deportivo.
Este innovador método es el primer sistema de enseñanza de patinaje artístico para personas con discapacidad visual a nivel mundial, y representa un avance significativo en la promoción de la inclusión y la igualdad de oportunidades en el deporte.
Desde su creación, el Método Canela se ha destacado por desarrollar herramientas que potencian las habilidades de personas con discapacidad, fomentando la participación activa y la autonomía en la práctica deportiva.
El Método Canela: Iniciativa para ser Declarado de Interés Social y Deportivo en CABA
La distinción otorgada por la Legislatura refleja no solo el valor innovador del proyecto, sino también su impacto social, brindando un ejemplo inspirador de cómo el deporte puede convertirse en un vehículo de inclusión, desarrollo personal y superación de barreras.
Felicitaciones a María Sol Campos y Ailén Barrios por este reconocimiento, que pone a Las Flores y a la Argentina en la vanguardia de la accesibilidad en el deporte.
