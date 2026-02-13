Las Flores
Cortes de tránsito por los corsos: el ingreso al Parque Plaza Montero será solo por Bernardo de Irigoyen
La Dirección de Tránsito informa que los días 14, 15, 16 y 17 de febrero en el horario de 20:00 a 02:00 horas permanecerá cortado el ingreso al Parque Plaza Montero, con motivo de realizarse los Corsos en Av. Independencia entre Pueyrredón y Bernardo de Irigoyen.
Las calles cortadas serán Harosteguy e Independencia; Pueyrredón y Almada; Almada y Las Heras; Sarmiento y Almada; Bdo. de Irigoyen e Independencia; Juan Manuel de Rosas y Roberto Truco. Por esta razón, el ingreso al Parque se realizará por la calle Bernardo de Irigoyen.
Tino Costa y Mingo Angelello: “Es un orgullo para Las Flores tener esta Copa Nacional”
Fin de semana largo con temperaturas agradables y posibilidad de lluvias aisladas durante la jornada del domingo
Presentaron el programa de créditos de Fuerza Solidaria para instituciones de Las Flores
Diputados dio media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años
La Provincia implementará el pago mensual de patentes desde marzo
