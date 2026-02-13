Cortes de tránsito por los corsos: el ingreso al Parque Plaza Montero será solo por Bernardo de Irigoyen

La Dirección de Tránsito informa que los días 14, 15, 16 y 17 de febrero en el horario de 20:00 a 02:00 horas permanecerá cortado el ingreso al Parque Plaza Montero, con motivo de realizarse los Corsos en Av. Independencia entre Pueyrredón y Bernardo de Irigoyen.

Las calles cortadas serán Harosteguy e Independencia; Pueyrredón y Almada; Almada y Las Heras; Sarmiento y Almada; Bdo. de Irigoyen e Independencia; Juan Manuel de Rosas y Roberto Truco. Por esta razón, el ingreso al Parque se realizará por la calle Bernardo de Irigoyen.