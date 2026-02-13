Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Cortes de tránsito por los corsos: el ingreso al Parque Plaza Montero será solo por Bernardo de Irigoyen

Las Flores

Cortes de tránsito por los corsos: el ingreso al Parque Plaza Montero será solo por Bernardo de Irigoyen

Foto del avatar

Publicado

hace 6 horas

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

La Dirección de Tránsito informa que los días 14, 15, 16 y 17 de febrero en el horario de 20:00 a 02:00 horas permanecerá cortado el ingreso al Parque Plaza Montero, con motivo de realizarse los Corsos en Av. Independencia entre Pueyrredón y Bernardo de Irigoyen.

Las calles cortadas serán Harosteguy e Independencia; Pueyrredón y Almada; Almada y Las Heras; Sarmiento y Almada; Bdo. de Irigoyen e Independencia; Juan Manuel de Rosas y Roberto Truco. Por esta razón, el ingreso al Parque se realizará por la calle Bernardo de Irigoyen.

Te puede interesar:

Se habilita la doble circulación en Avenida Rivadavia, entre San Martín y Carmen

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.