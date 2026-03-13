Las Flores
Se intensifican los operativos de tránsito durante la madrugada e incorporan controles de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad
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La Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, informó que se intensificarán los operativos de control vehicular durante las horas de la madrugada en distintos sectores de la ciudad.
Desde el área se recuerda a todos los conductores la importancia de circular con la documentación obligatoria correspondiente y respetar las normas vigentes. En el caso de los motovehículos, se remarca además el uso obligatorio del casco como medida fundamental de seguridad.
Asimismo, durante los controles también se realizarán tests de alcoholemia con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y promover una conducción responsable. Los operativos son llevados adelante de manera conjunta por personal de la Dirección de Tránsito, efectivos policiales y agentes de la Agencia Vial, quienes trabajan coordinadamente para reforzar la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas.
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