Reunión Plenaria en el HCD: se presentó un proyecto para la creación de la Escuela Municipal de Jóvenes Conductores
Este jueves 18 de septiembre, en el marco de una nueva Reunión de Comisión Plenaria, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Fabián Blanstein, convocó a funcionarios municipales para dialogar sobre iniciativas que formarán parte de la agenda legislativa local.
En primer término, participaron Ricardo Spinelli (Subsecretario de Gobierno), Hugo Gallardo (Director General de Protección Ciudadana) y Hugo Vázquez (Subsecretario de Espacios Públicos e Infraestructura Vial), quienes mantuvieron un intercambio con los concejales de los distintos bloques sobre un Proyecto de Ordenanza que propone la creación de la Escuela Municipal para Jóvenes Conductores.
La iniciativa apunta a que el municipio ofrezca formación integral, gratuita y de calidad a los jóvenes que tramiten por primera vez su licencia de conducir, promoviendo la conducción segura y responsable.
Posteriormente, los concejales continuaron con el análisis de los diferentes expedientes que serán tratados en la próxima Sesión Ordinaria.
La jornada concluyó con la presencia de Marcela Ferrari (Inspectora Jefa Distrital), Prof. Ana Magno (Inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social – PCyPS) y Prof. Rogelio Díaz. Con ellos se abordaron los proyectos aprobados en el Parlamento Estudiantil 2025, gran parte vinculados a la prevención en salud mental.
Además de incorporarlos al temario de la Comisión Plenaria para su análisis, debate y seguimiento, la participación de las autoridades educativas permitió profundizar el tratamiento de la temática y avanzar en líneas de trabajo conjuntas.
