Las Flores
Analizan el Plan de Ordenamiento Territorial, clave para el desarrollo equilibrado y sostenible de Las Flores
En una reunión plenaria encabezada por el presidente del HCD, Fabián Blanstein, funcionarios municipales, concejales y representantes de distintos sectores profesionales realizaron un análisis integral del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, considerado clave para el crecimiento equilibrado y sostenible de Las Flores. El encuentro permitió avanzar en los lineamientos que regulan la ocupación y transformación del espacio urbano y rural a corto, mediano y largo plazo.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Este jueves 6, en el marco de la continuidad de la Reunión Plenaria desarrollada por la mañana, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Fabián Blanstein, encabezó un nuevo encuentro junto a funcionarios municipales, concejales y representantes de distintos sectores técnicos y profesionales.
En la primera parte de la jornada, el Ing. Javier Arreyes (Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos) y el Ing. Martín Beaudoin (Subsecretario de Equipamiento y Servicios Urbanos) expusieron sobre la situación generada por las intensas lluvias de las últimas semanas. Los responsables de Defensa Civil explicaron los protocolos de actuación y coordinación con Bomberos, Policía y el Hospital, ante emergencias climáticas.
Posteriormente, la Plenaria continuó con la presencia del Ing. Arreyes, acompañado por los arquitectos Gonzalo Bisbal y Luciano Macencio, integrantes del área de Planeamiento. En esta segunda instancia, se desarrolló un análisis integral del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con la participación de concejales de los distintos bloques, concejales electos, colegios profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Agrimensores, Maestros Mayores de Obras), así como agentes inmobiliarios, desarrolladores urbanos y martilleros públicos.
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la cesión de terrenos a Bomberos Voluntarios
El encuentro tuvo como objetivo avanzar en el debate y actualización del plan, considerado clave para el desarrollo organizado, equilibrado y sostenible de la ciudad, ya que regula la ocupación y transformación del espacio urbano y rural en el corto, mediano y largo plazo.
Durante el intercambio, se abordaron temas vinculados al diseño de ciudad, el sistema circulatorio planificado y los lineamientos generales de crecimiento urbano, en un marco de diálogo institucional que busca proyectar una Las Flores planificada y preparada para el futuro.de Defensa Civil analizaron los protocolos de actuación y los mecanismos de respuesta ante emergencias climáticas, junto a representantes de la Policía, Bomberos y el Hospital.
Posteriormente, la Plenaria continuó con la presencia del Ing. Arreyes, acompañado por los arquitectos Gonzalo Bisbal y Luciano Macencio, integrantes del área de Planeamiento. En esta instancia, se dialogó con los concejales de los distintos bloques, así como con representantes de los Colegios Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Agrimensores, Maestros Mayores de Obras), agentes inmobiliarios, desarrolladores urbanos, martilleros públicos y concejales electos.
El objetivo del encuentro fue realizar un análisis integral del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, considerado una herramienta clave para el crecimiento organizado, equilibrado y sostenible de Las Flores.
Durante el diálogo, se profundizó en aspectos vinculados al diseño de ciudad, el sistema circulatorio planificado y los lineamientos generales de ordenamiento territorial, reafirmando la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, los profesionales y las instituciones para proyectar una ciudad preparada para los desafíos del futuro.
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras