Analizan el Plan de Ordenamiento Territorial, clave para el desarrollo equilibrado y sostenible de Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este jueves 6, en el marco de la continuidad de la Reunión Plenaria desarrollada por la mañana, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Fabián Blanstein, encabezó un nuevo encuentro junto a funcionarios municipales, concejales y representantes de distintos sectores técnicos y profesionales.

En la primera parte de la jornada, el Ing. Javier Arreyes (Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos) y el Ing. Martín Beaudoin (Subsecretario de Equipamiento y Servicios Urbanos) expusieron sobre la situación generada por las intensas lluvias de las últimas semanas. Los responsables de Defensa Civil explicaron los protocolos de actuación y coordinación con Bomberos, Policía y el Hospital, ante emergencias climáticas.

Posteriormente, la Plenaria continuó con la presencia del Ing. Arreyes, acompañado por los arquitectos Gonzalo Bisbal y Luciano Macencio, integrantes del área de Planeamiento. En esta segunda instancia, se desarrolló un análisis integral del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con la participación de concejales de los distintos bloques, concejales electos, colegios profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Agrimensores, Maestros Mayores de Obras), así como agentes inmobiliarios, desarrolladores urbanos y martilleros públicos.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en el debate y actualización del plan, considerado clave para el desarrollo organizado, equilibrado y sostenible de la ciudad, ya que regula la ocupación y transformación del espacio urbano y rural en el corto, mediano y largo plazo.

Durante el intercambio, se abordaron temas vinculados al diseño de ciudad, el sistema circulatorio planificado y los lineamientos generales de crecimiento urbano, en un marco de diálogo institucional que busca proyectar una Las Flores planificada y preparada para el futuro.de Defensa Civil analizaron los protocolos de actuación y los mecanismos de respuesta ante emergencias climáticas, junto a representantes de la Policía, Bomberos y el Hospital.

Posteriormente, la Plenaria continuó con la presencia del Ing. Arreyes, acompañado por los arquitectos Gonzalo Bisbal y Luciano Macencio, integrantes del área de Planeamiento. En esta instancia, se dialogó con los concejales de los distintos bloques, así como con representantes de los Colegios Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Agrimensores, Maestros Mayores de Obras), agentes inmobiliarios, desarrolladores urbanos, martilleros públicos y concejales electos.

El objetivo del encuentro fue realizar un análisis integral del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, considerado una herramienta clave para el crecimiento organizado, equilibrado y sostenible de Las Flores.

Durante el diálogo, se profundizó en aspectos vinculados al diseño de ciudad, el sistema circulatorio planificado y los lineamientos generales de ordenamiento territorial, reafirmando la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, los profesionales y las instituciones para proyectar una ciudad preparada para los desafíos del futuro.