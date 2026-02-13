Fin de semana largo con temperaturas agradables y posibilidad de lluvias aisladas durante la jornada del domingo

Este fin de semana extra largo se presentará en la ciudad con temperaturas agradables y un progresivo ascenso térmico, aunque el panorama podría mostrar algo de inestabilidad hacia el domingo, de acuerdo al pronóstico oficial difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones generales serán favorables para actividades al aire libre durante gran parte del período, aunque se recomienda tener en cuenta la posibilidad de chaparrones o tormentas leves durante una de las jornadas centrales.

Pronóstico día por día

Viernes

La jornada comenzará fresca, con 13°C de mínima y una máxima de 24°C, ofreciendo un día templado y estable.

Sábado

Se espera un leve aumento de temperatura, con 15°C de mínima y 26°C de máxima, ideal para planes recreativos y deportivos.

Domingo

Será un día templado, con 18°C de mínima y 25°C de máxima, aunque podrían registrarse lluvias aisladas o tormentas leves, especialmente hacia la tarde o noche.

Lunes (feriado)

El tiempo volvería a estabilizarse, con 18°C de mínima y 29°C de máxima, marcando uno de los días más cálidos del período.

Martes

Continuarán las temperaturas elevadas, con 19°C de mínima y 29°C de máxima, cerrando el período con clima casi veraniego.

Panorama general

El fin de semana largo combinará buen tiempo y temperaturas en ascenso, con una posible pausa inestable el domingo, aunque sin indicios de fenómenos intensos por el momento.